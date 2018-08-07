Зарплата свердловчан оказалась на 3 тысячи рублей ниже средней по РФ

Средняя заработная плата жителей Свердловской области по итогам 2017 года оказалась почти на 3 000 рублей ниже, чем в среднем по России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такая информация опубликована сегодня на официальной странице Свердловскстата. По данным статистики, в 2017 году среднемесячная начисленная заработная плата наёмных работников по РФ составила 34 574 рубля. В Свердловской области этот показатель оказался ниже – 31 365 рублей. Это также существенно ниже, чем в соседних ХМАО (60 147 рублей) и ЯНАО (81 809 рублей), но выше, чем в Челябинской (28 523) и Курганской (22 329 рублей) областях.

При этом средняя зарплата свердловчан по итогам июня 2018 года возросла до 40 338 рублей, но сильно отличается в разных сферах деятельности. Специалисты финансовой сферы, по статистике, получают в среднем 62 214 рублей, образования – 48 337, здравоохранения – 38518, строительства – 33 697. Самые низкие зарплаты у тружеников общепита (21 105 рублей) и сельского хозяйства (26 777 рублей).

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.08.18

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