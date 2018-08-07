«Уральские авиалинии» запустили сервис покупки билетов в рассрочку

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о партнерстве с картой рассрочки «Совесть». Клиенты перевозчика могут расплачиваться за приобретенный билет в течение двух месяцев без каких-либо процентов. В момент покупки не потребуется даже первоначальный взнос.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании, предложение действует с 1 августа. При бронировании авиабилета на официальном сайте и в мобильном приложении «Уральских авиалиний» нужно выбрать способ оплаты «Банковская карта» и ввести данные карты «Совесть». На покупки можно расходовать весь доступный по карте лимит.

Оплата картой рассрочки дает возможность разделить сумму на несколько частей без переплат, при этом сохраняются все действующие на момент покупки скидки и акции. При необходимости можно увеличить срок рассрочки до 10 месяцев, подключив соответствующую опцию карты.

Добавим, что ранее стало известно о намерении российских авиакомпаний повысить цены на билеты из-за удорожания цен на топливо.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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