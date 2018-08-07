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Вторник, 7 августа 2018, 14:41 мск

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Мэрия объявила конкурс украшательств для Зеленой Рощи

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс малых архитектурных форм для парка Зеленая Роща. Как сказано в пресс-релизе мэрии, заявки от участников будут собирать с 8 августа по 21 сентября, а после подведут итоги и выберут лучшие работы.

«Принять участие в конкурсе смогут физические и юридические лица – как в составе творческих групп, так и самостоятельно. В первую очередь конкурс адресован ландшафтным архитекторам, дизайнерам, скульпторам, художникам, а также студентам профильных высших учебных заведений», ‒ сообщили в ратуше.

Напомним, что к малым архитектурным формам относят не только скульптуры, но и скамейки, фонтаны, светильники, беседки, обелиски, и так далее.

Екатеринбург, служба информации

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