Мэрия объявила конкурс украшательств для Зеленой Рощи

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс малых архитектурных форм для парка Зеленая Роща. Как сказано в пресс-релизе мэрии, заявки от участников будут собирать с 8 августа по 21 сентября, а после подведут итоги и выберут лучшие работы.

«Принять участие в конкурсе смогут физические и юридические лица – как в составе творческих групп, так и самостоятельно. В первую очередь конкурс адресован ландшафтным архитекторам, дизайнерам, скульпторам, художникам, а также студентам профильных высших учебных заведений», ‒ сообщили в ратуше.

Напомним, что к малым архитектурным формам относят не только скульптуры, но и скамейки, фонтаны, светильники, беседки, обелиски, и так далее.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.08.18

На екатеринбургских выборах появились первые жалобы на кандидатов: «В камеру их с клопами». / Могилстат: из 56 мужчин до новой пенсии доживут 13 (ФОТО). / В Тавде готовятся к разорению транспортного МУПа из-за нового директора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»