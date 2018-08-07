За 3,5 года санкций в Свердловской области уничтожили почти 100 тонн «вражеских» продуктов

За время действия санкций на ввоз в Россию импортных продуктов только в Свердловской области их было уничтожено почти 100 тонн.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении Россельхознадзора, с января 2015 года по июль 2018 года в регионе выявлено и уничтожено 97 тонн 34 кг запрещенной к ввозу продукции, из них 95 тонн 762 кг – фрукты и овощи, 1 272 кг – продукты животного происхождения.

Напомним, в августе 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, на основании которого правительство России ввело запрет на импорт некоторых товаров. Список санкционных товаров и стран, в отношении которых Россия принимала меры, корректировался семь раз.

В Свердловской области запрещенные товары утилизируются на специальном предприятии по переработке и обезвреживанию отходов ООО «Интер», расположенным в поселке Верх-Нейвинский. Санкционные продукты либо сжигают в печи, либо давят бульдозером на полигоне. Чаще всего такая участь постигает польские яблоки.

Екатеринбург, служба информации

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