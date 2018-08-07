В Серове будут судить педофила: в деле 123 эпизода

В Серовском суде рассматривают жуткое дело об изнасиловании несовершеннолетней. Над девочкой издевался отчим, мать ребенка ничего не знала.

Информацию об изнасиловании правоохранительные органы не разглашают. Руководитель межрайонного следственного отдела СУ СК по Свердловской области Александр Базуев попросил не вдаваться в подробности, так как речь идет о несовершеннолетней. Он уточнил, что в деле 123 эпизода. Мужчину, однако, судят не только по статье за изнасилование несовершеннолетней, но и по другим возможным преступлениям (истязания, угрозы). По его словам, мать ребенка о происходящем ничего не знала. Мужчине сейчас 36 лет, возраст девочки не уточняется.

Материалы дела поступили в суд 26 июня, рассматривать его будет председатель суда Юлия Шкаленко. На сайте суда не указаны даже фамилия подсудимого и статьи, ему вменяемые. Первое заседание должно было пройти 10 июля, но, вероятно, речь шла о предварительном слушании. Однако его перенесли, как указано на сайте суда, из-за неявки свидетелей.

Схожая история вскрылась в Серове в 2013 году. 40-летнего мужчину обвиняли в 83 эпизодах изнасилования ребенка, мужчина издевался над девочкой на протяжении семи лет, пока ее мать была на работе. Девочка решилась рассказать о том, что с ней происходит, только когда ей исполнилось 14 лет, спустя семь лет после первого случая. Извращенца отправили в колонию на 14 лет. Следователь Базуев уточнил, что эти истории между собой никак не связаны.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 07.08.18

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