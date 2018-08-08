Визовые центры Украины, анонсированные МИДом, так и не появились в Екатеринбурге

В начале лета департамент консульской службы МИД Украины анонсировал появление 56 визовых центров страны в разных государствах. Часть точек должна была открыться и в России, в том числе ‒ в Екатеринбурге. В ведомстве поясняли тогда, что центры могут появиться до 1 августа.

Как напоминает «Новый День», речь тогда шла о том, что они будут обслуживать иностранцев и лиц без гражданства, желающих въехать на Украину. Для граждан РФ визы не нужны, требуется только загранпаспорт.

Визовый центр Украины в итоге открылся 15 июня в Москве, оператором стала компания VFS Global. В Екатеринбурге же точка не заработала. По крайней мере, пока. Однако для уральских служб, занятых внешнеполитическими связями, само сообщение о возможном открытии визового центра Украины стало сюрпризом.

«К нам от центрального аппарата МИД России никаких сообщений по этому вопросу не поступало», ‒ сказали «Новому Дню» в представительстве МИД РФ в Свердловской области.

В консульстве Украины в Екатеринбурге сначала предложили обратиться в визовый центр, но после уточнили, что его нет. «Пока у нас с Россией безвизовый режим. Поэтому пока что нет визового центра», – сказал «Новому Дню» консул Украины.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.08.18

«Совсем отмените»: в Екатеринбурге появились граффити на острую пенсионную тему (ФОТО). / Только две трети домов, где идет капремонт, готовы к отопительному сезону. / В Екатеринбурге семья погорельцев ждет нового жилья от администрации 20 лет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»