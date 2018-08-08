Парковку на площади 1905 года закроют на 11 дней (ФОТО)

В Екатеринбурге с завтрашнего дня закроют парковку на площади 1905 года. Ее будут готовить для проведения праздничных мероприятий в честь 295-летия города.

Основная программа, напомним, запланирована на 18 и 19 августа. На площадке ждут выступления группы «Мумий Тролль». Сейчас рабочие уже начали устанавливать сцену, передает «Новый День».

Ожидается, что парковка снова заработает через десять дней – с 20 августа.

Екатеринбург, служба информации

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