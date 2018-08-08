Салон Maserati в Екатеринбурге продал семь машин

В Екатеринбурге год назад торжественно открылся фирменный салон статусных итальянских автомобилей Maserati. С того момента было продано лишь несколько автомобилей. Согласно данным «Автостата», который публикует исследование о спросе на Maserati за первое полугодие 2018-го, в Свердловской области было продано семь автомобилей.

Технически дилерская точка в Екатеринбурге начала работать с мая 2017-го, причем открытие переносилось несколько раз. На тот момент в салоне в Екатеринбурге находилось пять автомобилей – седаны Ghibli (цена от 5 млн рублей) и Quattroporte (от 9 млн), а также кроссоверы Levante (цена от 5,5 млн). Сейчас в наличии, согласно данным официального сайта, остались только внедорожники – четыре штуки, все 2017 года выпуска.

Как ранее писал «Новый День», первоначально у салона был весьма оптимистичный план продаж ‒ по три машины в месяц, однако уже по первому полугодию работы стало ясно, что он несколько завышен и из-за падения покупательской способности в сегменте люкс, связанной с экономической обстановкой в стране, и из-за уральской погоды. «Итальянские авто все же рассчитаны на более приятный климат, нежели уральский, они трудно переносят холода и вообще нашу переменчивую погоду, капризны насчет качества дорожного покрытия и так далее», – говорил агентству один из владельцев итальянской машины, купленной, правда, у дилеров в Москве.

Добавим, что всего в России за первую половину текущего года было продано 113 новых машин Maserati, что на 47% ниже результата годичной давности.

Екатеринбург, служба информации

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