Остаток недели в Екатеринбурге будет теплым, но дождливым

Вторая половина недели в Екатеринбурге будет дождливой. Согласно данным портала Gismeteo и официального сайта Росгидрометцентра, завтра на Урале возможна гроза, в пятницу и в выходные ‒ кратковременные дожди.

При этом будет довольно тепло, за исключением четверга. Температура воздуха в этот день поднимется только до +16 градусов, но уже в пятницу ожидается до +20, а в выходные, согласно данным синоптиков, +22…+25.

Екатеринбург, служба информации

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