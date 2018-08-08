В Верхнем Тагиле при строительстве детского сада пропали миллионы рублей

Прокурорская проверка в Верхнем Тагиле вскрыла многочисленные финансовые махинации при строительстве муниципального детского садика. Объект планировалось сдать в ноябре 2015 года, но здание до сих пор не введено в эксплуатацию. Как выяснилось, местные чиновники оплачивали незавершенные работы и закрывали глаза на нарушения застройщика. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, муниципальный контракт на строительство детсада «под ключ» был заключен между администрацией Верхнего Тагила и компанией «Строймонтаж Урал-2000». Дошкольное учреждение на 270 мест должно было появиться по адресу: ул. Строительная, 68 «А». Общая сумма контракта составила почти 160 миллионов рублей, деньги были выделены из областного бюджета и частично из муниципальной казны. Но детский сад до сих пор не достроен.

Проверка надзорного органа выявила финансовые нарушения на общую сумму свыше 19 миллионов рублей. В частности, были случаи оплаты подрядчику стоимости невыполненных работ, скрытого авансирования, подмены одних видов работ другими и прочее. Кроме того, объем фактически выполненных работ застройщиком не соответствует указанным работам в актах приемки объекта, общая стоимость которых превышает 3,5 миллионов рублей.

При этом подрядчик не получил никаких штрафных санкций. Главе Верхнего Тагила вносилось представление от прокуратуры, также в отношении мэра было возбуждено административное дело за нарушение порядка изменения условий контракта.

Материалы проверки стали поводом для возбуждения уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Как уточнили в СУ СКР по Свердловской области, дела пока без фигурантов. «Проводится допрос свидетелей, анализируется интересующая следствие финансовая документации, выполняются иные мероприятия по установлению конкретных должностных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности», – сообщили в ведомстве.

Верхний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Верхний Тагил. Другие новости 08.08.18

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