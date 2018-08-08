«Нас встречали как родных, готовили завтраки, наливали чачу», – уральский блогер раскрыл подробности гуманитарной миссии в Цхинвал в 2008 году

Уральцы вспоминают вооруженный конфликт в Южной Осетии, случившийся десять лет назад. По разным данным, с 8 по 12 августа 2008 года во время боевых действий погибло от нескольких сотен до полутора тысячи человек. Столица республики Цхинвал и несколько осетинских поселений сильно пострадали от обстрелов. Свердловская область в числе первых собрала и отправила гуманитарную помощь жителям Осетии. Один из участников той экспедиции, бывший областной советник Илья Будкевич поделился с РИА «Новый День» воспоминаниями.

«В Цхинвале я был дважды. Первый раз, в самый разгар конфликта, мы повезли туда с областным Красным Крестом гуманитарный груз, когда город еще бомбили (хотя по радио на подъездах к Осетии звучало, что там все тихо и мирно). В первый вечер местные, убитые горем мужики спрятали нас от артподготовки в подвале одного из множества разрушенных цхинвальских домов. Налили чачи, помянули убитых. Ночь почти не спали. Потом мы сами раздавали жителям муку и продовольствие, затаривали местную больницу медтехникой и препаратами, выгружали стройматериалы и остальной груз… Старались в той сложной и суматошной обстановке сделать все максимально оперативно и с пользой.

Уезжали мы из Осетии с тяжелыми сердцами, но воодушевленные благодарностью цхинвальцев. Наверное, это больше всего и запомнилось. Нас принимали как родных. Ночевать было негде, и местные жители расселили нас по своим домам. В отсутствие продовольствия в городе нас пытались накормить какими-то простыми, но вкусными завтраками. Местные относились к нам как к спасителям, это ни с чем не сравнимое ощущение.

Цхинвал. Фото Ильи Будкевича

Когда вернулись в Екатеринбург, уже начал работать региональный штаб. Тогда было принято решение о строительстве в Цхинвале пожарного депо, которое было разрушено в войне. Бюджетники Свердловской области перечислили однодневный заработок, денег вышло порядка 70 миллионов. Отправили в Осетию технику (которую там и оставили в качестве подарка), строительные материалы, людей... Кстати, депо на четыре пожарных расчета площадью 560 квадратных метров сегодня является единственным в Цхинвале. Разрешение на строительство получили под номером 001. Начали строить. А через год я поехал туда участвовать в инспекции завершающегося строительства. Наши свердловские подрядчики рассказали интересную деталь. Поначалу рабочих рук на объекте не хватало, и строители надеялись на помощь местных жителей. А те просто выставили скамейки перед стройплощадкой и наблюдали за процессом, как в кино.

В мой второй приезд цхинвальцы встречали меня уже как близкого друга, как брата. До сих пор остались друзья там, и мы созваниваемся дважды в год».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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