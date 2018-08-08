В Екатеринбурге Чингиза Айтматова «поселят» между Районной и Жилой улицей

В Екатеринбурге одной из улиц дадут имя писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Так назовут улицу на территории будущего района Истокский (относится к Октябрьской управе уральской столицы).

«Улица Чингиза Айтматова расположена в границах улиц Георгиевской − Специалистов и проектируемых улиц Районной 15 – Жилой 13 − Районной 11», – сказали в мэрии, пояснив, что решение приняли в честь 90-летия писателя.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.08.18

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