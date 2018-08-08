Пламя революции или отблеск небес: екатеринбуржцам предстоит разгадать загадку «красного коня» (ФОТО)

В Екатеринбургский музей изобразительный искусств впервые привезли из собрания Третьяковской галереи одну из самых известных картин начала ХХ века – «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина, которая входит в знаменитое собрание живописи ленинградского коллекционера Казимиры Басевич (1898-1973).

Казимира Басевич

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в собрание Казимиры Басевич входили десятки полотен лучших художников начала ХХ века – Михаила Врубеля, Николая Рериха, Зинаиды Серебряковой, Бориса Кустодиева и других мастеров того времени. Но самой большой удачей искусствоведы считают знакомство собирательницы с вдовой Кузьмы Петрова-Водкина Марией Фёдоровной, благодаря которой в Россию вернулась одна из его лучших картин – «Купание красного коня». Впоследствии Казимира Басевич завещала большую часть своего собрания Третьяковской галерее. Сегодня произведения из этой коллекции выставлены в Екатеринбурге.

Заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства ЕМИИ Ольга Горнунг рассказала РИА «Новый День», что в картине заложено огромное число смыслов и возможных трактовок. Хотя самое начало ее истории достаточно прозаично: известно, что в молодости художник много времени проводил на Волге, где делал зарисовки с изображениями мальчиков, купающих коней. Персонажем одной из таких зарисовок в 1912 году стал его двоюродный брат Шура, облик которого потом появился в изображении всадника.

Сам конь тоже имеет вполне реального прототипа – жеребца звали Мальчик, он жил в имении генерала Грекова на Дону, где в том же 1912 году гостили Петров-Водкин с супругой. Первоначально конь был гнедым, а никакого тайного смысла в картине не планировалось. Но постепенно из картины бытового жанра выросло символическое полотно, а конь стал красным. Сам художник после 1917 года говорил, что уловил носившиеся в воздухе революционные идеи; хрупкий, совсем молодой юноша на могучем красном коне стал символом тревожного и неведомого времени между двумя русскими революциями.

Некоторые видят в изображении красного коня аллегорию с самой Россией. Однако есть и другая трактовка: Кузьма Петров-Водкин долго учился на иконописца, и ему были очень близки художественные приемы, в частности, новгородской школы, в которой красной киноварью изображали коней под святыми и архангелами. Близки художнику были и мотивы русского фольклора, в котором само слово «красный» имеет богатую смысловую палитру. Особенность восприятию придает и открытая Петровым-Водкиным «сферическая» перспектива: он, а следом и зритель, смотрит на изображение словно бы с высоты, видя скругленный горизонт, что создает впечатление грандиозного, почти космического масштаба.

Составить собственное впечатление о «Купании красного коня» и других картинах из собрания Казимиры Басевич жители Екатеринбурга и гости города смогут с 10 августа по 30 сентября в Екатеринбургском музее изобразительных искусств по адресу: ул. Воеводина, 5.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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