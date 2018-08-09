Subway в Екатеринбурге оштрафовали за сэндвичи с кишечной палочкой

В Екатеринбурге за нарушение санитарных норм оштрафовано кафе Subway. После проверки в заведении общепита нашли продукты с кишечной палочкой, свалку мусора и обнаружили, что не все сотрудники прошли медосмотр.

В Роспотребнадзор по Свердловской области обратился клиент заведения, находящегося на улице Готвальда, – после обеда в кафе у него ухудшилось здоровье. По итогам проверки в кафе нашлось множество нарушений. Сама планировка помещений была устроена так, что не предусматривалась последовательность, поточность приготовления блюд, пересекаются сырые и готовые продукты. Документы качества есть только на мясо. Разделочный инвентарь не маркируется, инвентарь для уборки хранится вперемешку с остальным, а для уборки туалетов отдельных приспособлений вообще нет. Сотрудники не проходили вовремя медосмотр.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли 11 проб продукции, 7 из них забраковали по микробиологическим показателям. В производственном цехе, на производственном столе, на весах и ножах для овощей нашли кишечную палочку. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, владельца кафе, индивидуального предпринимателя, оштрафовали на 56 500 рублей. Ему выдали предписание об устранении нарушений и предложили наказать работников, которые нарушали санитарные правила.

Екатеринбург, служба информации

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