Под Каменском-Уральским погиб мужчина, бежавший по поезду

Под Каменском-Уральским близ железнодорожной станции мужчина решил пробежать по составу поезда. Он скончался от удара током.

Происшествие случилось накануне вечером около станции Марамзино. Как рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, мужчина бежал по вагонам грузового состава. Он оказался на крыше локомотива и задел контактный провод. От удара электрическим током мужчина скончался на месте.

Личность погибшего не установлена, зачем он забрался на товарняк, пока тоже неясно. Не исключено, что погибший был пьян. Тело его находится на экспертизе, выясняются обстоятельства трагедии.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 09.08.18

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