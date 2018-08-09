В аэропорту Екатеринбурга появился быстрый интернет

Мобильный оператор «Мегафон» «прокачал» базовые станции связи в двух терминалах аэропорта Кольцово, чтобы ускорить мобильный интернет в разгар отпускного сезона. Скорость передачи данных в любой точке внутри аэропорта теперь может достигать 300 Мбит/с, что позволяет скачать фильм и музыку перед полетом всего за несколько минут.

Как сообщили в пресс-службе компании, за день в Кольцово через сеть «Мегафона» проходит объем трафика, который можно сравнить с размещением в социальных сетях 2 миллионов фото. Две базовые станции оператора разграничивают зоны прилета и вылета пассажиров внутренних и международных рейсов, что обеспечивает быструю отправку данных любого объема.

«Только в июле свыше 850 тысяч наших абонентов побывали в Кольцово. Впереди – бархатный сезон и новая волна отпускников, отправляющихся в путешествие. Чтобы они с первых мгновений отдыха могли делиться фотографиями и с комфортом проводить время в ожидании рейсов, мы расширили возможности LTE Advanced и в два раза ускорили интернет в здании», – прокомментировал технический директор «Мегафона» на Урале Антон Щербаков.

К слову, наибольшую активность связисты регистрирует в терминале А, где в июле побывали в 2,5 раза больше абонентов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 09.08.18

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