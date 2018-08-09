В Екатеринбурге уволен судебный пристав, получивший повышение после мошенничества

В Екатеринбурге уволен начальник отдела противодействия коррупции свердловского управления ФССП с формулировкой «утрата доверия». Как установила прокуратура, чиновник в прошлом склонял своих подчиненных к коррупции, но это не помешало ему получить повышение по службе. Сейчас пристав находится под следствием по подозрению в крупном мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, уволенный чиновник допускал нарушения, занимая должность начальника Ленинского районного отдела судебных приставов Екатеринбурга с марта 2014 года по ноябрь 2017 года. В частности, на основании его указа незаконно было возбуждено исполнительное производство. Факт нарушений вскрылся после проверки прокуратуры, после чего против сотрудника ФССП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Однако к этому времени подозреваемый уже занимал должность борца с коррупцией – по назначению регионального руководства ведомства.

По требованию прокуратуры, чиновник был уволен с федеральной государственной службы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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