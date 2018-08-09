На федеральной трассе под Екатеринбургом в ДТП попали две машины и три лодки

Сегодня днем на федеральной трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган произошла авария с участием пяти транспортных средств – двух автомобилей и трех лодок.

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления ГИБДД, водитель «Лады Ларгус» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «газелью». Она везла три лодки на прицепе. Оба водителя пострадали и были доставлены в больницу № 36 в Екатеринбурге.

«Водитель «Лады Ларгус» с диагнозом «сотрясение головного мозга», закрытая черепно-мозговая травма, находился в бессознательном состоянии. Водитель ГАЗ А21, с диагнозом «сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом грудной клетки и правого коленного сустава», – сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

Екатеринбург, служба информации

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