«Как в Америке»: авторы шести Яшмовых улиц и 20 Кианитовых проездов объяснили «креативный» нейминг

В Екатеринбурге решили назвать новые улицы в честь известных уральских минералов. Для 38 новых топонимических объектов в администрации решили использовать всего три слова: Яшмовая, Самородная, Кианитовая. Чтобы как в Америке, объяснил руководитель комиссии по переименованиям.

Оригинальные названия, как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации, выбраны для жилой застройки «Горнощитский Луч» – она появится в Чкаловском районе. Согласно уже подписанному постановлению, часть микрорайона, «Полеводство-3» получит шесть Яшмовых улиц: 1-я Яшмовая, 2-я Яшмовая, 3-я Яшмовая, 4-я Яшмовая, 5-я Яшмовая и 6-я Яшмовая. А заодно – двадцать Кианитовых проездов – от первого и до двадцатого. Недалеко от них расположится жилой район «Горнощитские пруды 1». Здесь мэрия назовет улицы Самородными: с первой по двенадцатую.

Соответствующее постановление уже опубликовано, названия выбирала специально для того существующая в администрации комиссия по наименованиям топонимических объектов.

Почему были выбраны такие названия, объяснил корреспонденту РИА «Новый День» председатель комиссии Дмитрий Сергин. «Это дачные поселки, нет смысла для них придумывать разные названия. Такой принцип есть в Америке: 1-я линия, 2-я линия… Здесь за основу взяли уральские минералы. Углубляться в имена великих людей для дачной застройки не стоило, а уральские камни надо популяризировать», – рассказал Сергин.

Он отметил, что первоначально вообще хотели отказаться от названия улиц, просто дать название кварталу и пронумеровать дома под единым названием, так уже сделали в квартале Светлый, но в итоге решились на некоторое разнообразие. Председатель комиссии по наименованиям предупредил: в постановление вошла только часть улиц, комиссия утвердила еще несколько названий в честь камней – одна из улиц продублируется 26 раз.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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