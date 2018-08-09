«Вывезли на взлетную полосу аэропорта и угрожали пистолетом», – на Урале задержали банду вымогателей

Красноуфимские следователи возбудили дело о вымогательстве – задержаны сразу несколько человек. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, один из эпизодов произошел в июле 2018 года. Тогда группа вымогателей вывезла жителя Красноуфимского района на взлетно-посадочную полосу местного неработающего аэропорта. Там, угрожая расправой, бандиты требовали у своей жертвы 260 тысяч рублей. Информация стала известна сотрудникам полиции и местного отделения ФСБ.

«В ходе первоначальных мероприятий уже установлена причастность к совершенному преступлению троих неработающих жителей города Красноуфимска, 1989, 1993 и 1997 годов рождения. Они уже задержаны, в ближайшее время в суд будут направлены ходатайства о заключении их под стражу», ‒ сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что дело возбуждено по ч.3 ст.163 УК РФ.

В домах задержанных проведены обыски при поддержке бойцов СОБРа.

«Во время обысков представители МВД и СКР обнаружили и изъяли пистолет и другие важные для следствия вещдоки», – прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД Росии по Свердловской области Валерий Горелых.

Силовики полагают, что жертвами вымогателей могли стать и другие люди. «Всех, кто считает себя пострадавшим от преступной деятельности задержанных лиц, следственный отдел Красноуфимска просит обратиться по телефонам: 8(34394)2-05-41, 8(34394)5-12-99, 8(34394)5-12-96, 8(34394)5-12-97, 8(34394)2-07-54, 8(34394)5-12-98, либо по адресу: Свердловская область, город Красноуфимск, улица Рогозинниковых, 12 (кабинет №2). Конфиденциальность гарантируется», – заверили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации

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