УФАС рассмотрит дело о завуалированной рекламе наркоторговли на билборде

Свердловские антимонопольщики возбудили дело в отношении ООО «Проспект Медиа» и ООО «Хэт-Трик»: их подозревают в завуалированной рекламе наркоторговли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского УФАС, к ним обратились редакция «Российской газеты» в Екатеринбурге и прокуратура, которые рассказали следующее. В мае на билборде на улице Большакова в Екатеринбурге была размещена реклама кадрового агентства «Филин», в котором говорилось: «Кадровое агентство «Филин». Объявляет набор на вакансию «Удаленный кадровый агент». Для всех желающих мы предлагаем стабильный финансовый доход от 50 000, не выходя из дома. Компания платит за каждого привлеченного Агентом сотрудника. Работа на дому, в интернете, на телефоне. График свободный. Обязанности: поиск и привлечение сотрудников разных специальностей на вакантные должности по всей России. Филин. Кадровое агентство». В качестве контактной информации в рекламе были указаны адреса в мессенджерах.

Заявители предположили, что речь идет о вербовке наркокурьеров, так как когда один из екатеринбуржцев связался с потенциальным работодателем, он получил предложение делать закладки с курительными смесями (скан переписки был выложен в социальные сети).

В связи с этим УФАС усмотрел в этом деле признаки нарушения п. 1 ст. 7 и ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе – завуалированную рекламу услуг, запрещенных законодательством Российской Федерации. Рассмотрение дела назначено на 4 сентября.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.08.18

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