В Екатеринбурге освятили новое здание служб 112 и 005

Представители Екатеринбургской епархии накануне освятили новое здание единой дежурно-диспетчерской службы по благословению митрополита Кирилла. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

«На освящении здания диспетчерской службы присутствовали: директор муниципального казенного учреждения Александр Колесников, представитель Центра управления в кризисных ситуациях областного управления МЧС России Вячеслав Костюк, руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями екатеринбургской епархии Илья Новожилов и сотрудники учреждения», – говорится в сообщении.

После главе ЕДДС подарили икону Николая Чудотворца.

Напомним, работники ЕДДС перед Чемпионатом мира по футболу – 2018 переехали в новое здание на улице Радищева, 51. Там объединили три диспетчерские службы, которые ранее работали по отдельности ‒ это городская диспетчерская, линия 005, которая занимается вопросами ЖКХ, и канал для экстренных вызовов 112.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.08.18

УФАС рассмотрит дело о завуалированной рекламе наркоторговли на билборде. / В лагере под Сысертью отравились дети. / «Встречался с избирателями, узнал о себе много нового», – как депутаты Госдумы готовятся к слушаниям по пенсионной реформе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»