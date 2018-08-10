В Кировграде после дождя смыло мост (ФОТО, ВИДЕО)

В городе Кировграде сегодня утром случилось ЧП. В микрорайоне Копотино после дождя смыло мост через реку Шуралку, провалилась и часть асфальтового покрытия на улице Кировградской. Об этом сообщили «Новому Дню» местные жители.

После дождя смыло мост

«Рядом были пешеходные деревянные мосты, их тоже нет. Сейчас осталась единственная дорога для выезда», – рассказал агентству житель Кировграда Максим.

Ситуацию осложняет тот факт, что рядом с мостом проходит газопровод, и люди опасаются, что он может сломаться под напором бушующей воды. На место уже выехали представители чрезвычайных служб.

«Это район частного сектора. Там находятся садовые товарищества, это одна из дорог, которая ведет в район. Мост цел, он находится дальше, здесь произошел размыв восьми погонных метров дорожного полотна перед мостом. Не знаю, как в Екатеринбурге, у нас прошел вчера сильный дождь, пропускные каналы не справились с объемом воды, она пошла верхом. Я там был уже в 06:30 утра после сообщения ЕДДС, мы подняли в семь утра силы и средства, работает техника, привозим блоки железобетонные и скальный грунт, работает кран, угрозы жизни и здоровью нет. Да, есть небольшие неудобства с объездами, но проблем с попаданием в микрорайон нет, никто от земли не отрезан. К вечеру постараемся восстановить полностью в грунтовом виде этот участок дороги и обеспечить проезд транспорта. Держим на контроле», – сказал «Новому Дню» глава администрации Красноуральского городского округа Александр Оськин.

По словам местных жителей, люди действительно пользуются объездом, а вот собаки, принадлежащие обитателям поселка и гуляющие самостоятельно, перепугались, и не могут добраться к своим домам.

Фото и видео предоставлено пабликом «Типичный Кировград»

Екатеринбург, служба информации

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