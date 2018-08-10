Турция вновь бьет рекорды по популярности у уральских отпускников

За два летних месяца аэропорт Кольцово обслужил более полумиллиона пассажиров, вылетавших на российские и зарубежные морские курорты. Самым популярным направлением стала турецкая Анталья – туда отправились 199 тысяч уральских отпускников. Всего же на курортах этой страны с начала лета отдохнули 238 тысяч уральцев, судя по статистике вылетов из Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе Кольцово, вторым по популярности зарубежным курортным направлением стал Кипр, объем перевозок в Ларнаку превысил 28 тысяч пассажиров. На третьем месте оказались греческие курорты Ираклион, Салоники и Родос – 23 тысячи пассажиров. Более 169 тысяч уральцев выбрали для отдыха побережье Черного моря – курорты Краснодарского края и Крым. Примечательно, что этим летом резко вырос пассажиропоток в Анапу – на 42% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В целом, в топ-10 самых популярных курортных маршрутов из Екатеринбурга вошли Анталья, Сочи, Симферополь, Анапа, Ларнака, Даламан, Ираклион, Бургас, Барселона и Дубай.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.08.18

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