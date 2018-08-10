В выходные свердловчанам опять предсказали разгул стихии

ГУ МЧС по Свердловской области в очередной раз предупредило население о грядущей непогоде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 11 августа, в регионе местами ожидаются дожди и грозы с порывами ветра до 22 м/с. При этом будет достаточно тепло: температура воздуха ночью +11…+16, в низинах до +8, днем +17…+22 градуса.

После дождей местами (преимущественно в южных районах) в реках будут отмечаться интенсивные подъемы уровня воды, начнут формироваться пики паводка. Это может коснуться, в частности, реки Чусовой в районе Староуткинска, Исети в Каменском районе, реки Ирбит в районе Верхней Синячихи и Алапаевска.

Екатеринбург, служба информации

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