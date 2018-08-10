В Путинграде впервые в России начали производить сверхпрочные шары из стали

В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК сегодня запустили в эксплуатацию новый шаропрокатный стан. Здесь будут производиться семь типоразмеров шаров диаметром от 60 до 120 мм самой высокой, пятой группы твердости, которые ранее выпускали только за рубежом.

Как сообщает управление по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений ЕВРАЗ «Урал», в торжественной церемонии открытия приняли участие управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев и временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«На этом стане мы будем выпускать кардинально новую продукцию, которая ранее в стране не производилась. Мы сможем предложить заказчикам продукт самого высокого качества. Это позволит увеличить объем продаж стальных шаров и расширить рынки сбыта», – отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.

«Тагильчанам очень приятно получить такой подарок ко Дню города, – подчеркнул Владислав Пинаев. – Не так много муниципалитетов в Российской Федерации, в которых практически каждый месяц на градообразующем предприятии открываются современные технологические линии. Пуск шаропрокатного стана в эксплуатацию важен с точки зрения и создания новых рабочих мест, и обновления производства. Это показывает, что Нижний Тагил продолжает развиваться, у города есть перспективы развития, а значит – есть перспективы для нашей молодежи».

Шаропрокатный стан расположен в рельсобалочном цехе. Общая протяженность новой производственной линии – 300 метров. В цехе смонтированы нагревательная печь итальянского производства и прокатная клеть. Для термической обработки построена отпускная печь, где шары будут достигать нужных качественных характеристик за счет снятия внутренних напряжений и повышения ударной прочности при постоянной температуре 200 градусов Цельсия. На стане применена новая технология закалки шаров, разработанная российской компанией. При закалке каждый шар находится в отдельной ячейке – в закалочном барабане, что позволяет придать ему высокую прочность. На участке отгрузки смонтированы 12 бункеров для хранения готовых шаров. Объем каждого – 150 тонн. Отгрузка будет производиться железнодорожным и автотранспортом.

Шары производятся из специальной легированной марки стали, они имеют высокую поверхностную и объемную твердость, равномерно сохраняют форму в период эксплуатации. Продукция в первую очередь предназначена для горно-обогатительных комбинатов и золотодобывающей промышленности.

На новом производстве было создано более 90 новых рабочих мест, все сотрудники прошли обучение на предприятии.

Мощность нового стана – около 135 тысяч тонн шаров в год. Инвестиции ЕВРАЗа в проект составили около 1 миллиарда рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.08.18

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