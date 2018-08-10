На Уралвагонзаводе раскрыли всю правду о массовых сокращениях

Нижний Тагил почти неделю бурно обсуждает слухи о якобы грядущих массовых сокращениях персонала на Уралвагонзаводе. Несмотря на то что официальная информация с биржи труда не давала никаких поводов для паники, в ряде СМИ УрФО все же вышли сообщения о том, что Нижнему Тагилу в ближайшее время грозит всплеск безработицы.

РИА «Новый День» обратился с официальным запросом по ситуации на предприятии в пресс-службу УВЗ. Согласно отчетности за полгода, на Уралвагонзаводе массовых увольнений не было. Более того – на работу был принят 601 новый сотрудник.

«Что же касается информации о якобы имевших место сокращениях, то на самом деле это просто переоформление работников в связи с реструктуризацией отдельных участков на УВЗ. Люди как собирали вагоны, так и будут собирать», – заявил РИА «Новый День» специалист по корпоративным коммуникациям УВЗ Дмитрий Калениченко. По его словам, уходя с одного участка, все работники знали, что продолжат трудится и получать зарплату на другом участке.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 10.08.18

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