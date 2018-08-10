В финал чемпионата WorldSkills Russia вышли будущие «белые металлурги»

В Южно-Сахалинске стартовал финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Свердловскую область в составе региональной команды будут представлять три будущих «белых металлурга» – студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии».

Будущие «белые металлурги» будут соревноваться в компетенциях «Реверсивный инжиниринг», «Промышленная автоматика» и «Электромонтаж». Шансы на победу у ребят отличные. Так, за призовое место в «Реверсивном инжиниринге» борется студент образовательной программы Группы ЧТПЗ ― слесарь-ремонтник инновационного производства Белой металлургии Максим Корякин. Он был победителем регионального этапа аналогичных соревнований, которые прошли на базе Образовательного центра Группы ЧТПЗ в рамках VI Открытого регионального чемпионата профмастерства представителей рабочих профессий. За звание лучшего электромонтажера в составе региональной команды будет выступать слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Артем Ульянов. В компетенции «Промышленная автоматика» регион представляет участник корпоративной образовательной программы ― электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПНТЗ Михаил Сохраннов.

«Участие белых металлургов Группы ЧТПЗ в международном движении WorldSkills ― часть стратегии компании по развитию персонала, повышению профессиональной подготовки сотрудников и статуса рабочих профессий. За 6 лет взаимодействия компании с союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) студенты и выпускники корпоративной образовательной программы завоевали на чемпионатах профмастерства 75 медалей в десятках компетенций, в том числе высокотехнологичных. Это лучший показатель качества подготовки наших специалистов, уровня развития производственной системы и соответствия компании в области автоматизации промышленных процессов требованиям времени», ― прокомментировала директор по организационному развитию и персоналу Группы ЧТПЗ Оксана Тихонова.

Екатеринбург, служба информации

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