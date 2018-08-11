У провайдера «Планета» сменилось руководство

Один из основателей компании «ITM Холдинг» (бренд «Планета») уходит с поста генерального директора.

Как передает корреспондент «Нового Дня», 10 августа Юрий Юдин подал в отставку по собственному желанию. Совет директоров одобрил его решение, «продиктованное заботой об интересах компании и её клиентах», – говорится в пресс-релизе.

По решению совета директоров пост генерального директора займет Алексей Дёмин, в течение двух лет работавший в должности исполнительного директора.

«Я принял решение уйти с должности, поскольку считаю, что руководитель в первую очередь должен заботиться о безупречной репутации компании. Компания не имеет никакого отношения к любым обстоятельствам моей личной жизни. Компания, её бренды, услуги, сотрудники и клиенты не должны ассоциироваться с этими обстоятельствами», – пояснил Юрий Юдин.

Напомним, Юрий Юдин находится под судом по подозрению в истязании несовершеннолетнего.

Екатеринбург, служба информации

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