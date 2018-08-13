В Екатеринбурге загорелся жилой дом: пожарные эвакуируют людей

В Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар: горит жилой 9-этажный дом на улице Восточной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, сигнал о возгорании поступил в 11:35. По предварительным данным, горит квартира на третьем этаже девятиэтажного жилого муниципального дома. Пожарные эвакуируют людей при помощи лестниц. В тушении пожара задействованы 20 единиц техники, 50 человек личного состава. Эвакуированным жильцам оказывается психологическая помощь сотрудниками МЧС. По сообщениям очевидцев, люди перепуганы, у них сильнейший стресс.

В паблике «Инцидент. Екатеринбург» добавляют, что здание – общежитие УОМЗ.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.08.18

Видеонаблюдение на выборах в Екатеринбурге оплатит областной бюджет. / ХК «Автомобилист» выиграл кубок губернатора Нижегородской области. / Многодетным семьям придут письма с предложением отказаться от бесплатной земли. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»