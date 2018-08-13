Прокуратура проверит обстоятельства гибели в огне многодетного отца

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга проводит проверку по факта пожара, при котором погиб отец четырех детей, а сами они были госпитализированы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, шестиквартирный деревянный дом на улице Проезжей загорелся сегодня в 01:53 ночи. При тушении пожара в квартире № 2 был обнаружен труп мужчины 1959 года рождения. Кроме того, с травмами различной степени тяжести в ДГБ № 9 доставлены его дети: мальчик 2001 г.р., девочки 2003г.р., 2007г.р.и 2015 г.р.

По имеющейся информации, семья являлась благополучной. В настоящее время назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена причина возгорания. Рассматриваются две версии: неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнем.

Екатеринбург, служба информации

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