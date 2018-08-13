Коммунальщики перекроют три улицы на Юго-Западе для ремонта сетей

На трех улицах Екатеринбурга закроется движение транспорта из-за плановой замены труб водопровода и тепловых сетей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 14 августа по 7 сентября будут введены ограничения в районе дома №63 по улице Обувщиков. Рабочие МУП «Водоканал» с завтрашнего дня начнут здесь строительство трубопровода холодного водоснабжения и водоотведения. Автомобили будут направляться по улице Шаумяна.

Еще один трубопровод ХВС строится по улице Чкалова. В связи с этим коммунальщики закроют движение в районе здания № 37а по улице Шаумяна. Автомобилистам придется объезжать этот участок с 21 по 31 августа по улицам Шаумяна, Иркутской и Депутатской.

Также с 14 августа будет перекрыта улица Серова в районе дома № 103 по улице Фурманова. Здесь ООО «ЖБИ 2020» будет вести ремонт тепловых магистральных сетей. Ограничения для транспорта продлятся по 21 августа. Объезд будет организован по Фурманова, Сурикова, Фрунзе и Верещагина. «Сетевые организации приносят горожанам свои извинения за неудобства, просят отнестись к этому вопросу с пониманием и планировать маршрут поездки заранее», – добавляют в пресс-службе администрации города.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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