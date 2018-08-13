Пресс-службе мэрии пришлось извиняться за шутку чиновницы про бомжа

В пресс-службе администрации Екатеринбурга извинились за рискованную шутку председателя комитета Тамары Благодатковой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня во время пресс-тура по набережной Исети чиновница и пришедшие пообщаться с ней журналисты наткнулись на спящего у памятника Малышеву бездомного. Благодаткова пошутила, что мужчина, очевидно, находит городскую среду Екатеринбурга вполне комфортной. Об этом написали несколько местных СМИ, после чего мэрия решила объясниться.

«Друзья, иногда удачная шутка воспринимается всерьёз. Сегодня во время пресс-тура, посвященного благоустройству набережной Исети, председатель комитета по благоустройству городской администрации Тамара Сайдалиевна Благодаткова пошутила про спящего на солнышке у памятника Малышева мужчину, что для него городская среда вполне комфортна. Присутствующие, в большинстве своём, шутку поняли и оценили. Но среди них оказались и люди без чувства юмора, которые использовали её как комментарий к публикации в СМИ. Примите наши извинения за недоразумение. Обещаем впредь не шутить. Хранить светлый образ серьёзного чиновника», – написали сотрудники пресс-службы в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, служба информации

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