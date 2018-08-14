Чиновник пообещал жителям окраин удобный транспорт, но сам переезжать из центра не захотел

Накануне вечером в программе «Открытая студия» вице-мэр Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков рассказал о том, как удобно будет добираться на работу жителям окраин уральской столицы и городов-спутников. «Стратегия 2030 года – это единое целое с городами, которые находятся в окружении, Верхняя Пышма, Арамиль, Сысерть, Березовский. Один из самых главных вопросов, который интересует людей, это вопрос транспорта – общественный, электрифицированный, он будет обладать преимуществом по отношению к индивидуальному транспорту. Да и к 2030 году индивидуальная машина будет управляться не вами, а компьютером, и такого интереса, когда мы садимся за руль, не будет», ‒ сказал он.

По его словам, уже сейчас мэрия развивает общественный транспорт, который становится «более вместительным и удобным». «Он переходит с дизеля на газ, а это лучше экология, мы говорим о выделенных общественных полосах, которые позволят увеличить скорость, о выделенных трамвайных путях, которые экологичны и позволят быстрее добираться и, конечно, это развитие метро. Кроме лучевых направлений, которые мы начинаем реализовывать, это проект трамвайной линии с Верхней Пышмой, мы говорим о трамвайной линии в Березовский, в сторону Сысерти, Арамиля, но и о кольцевой дороге, которая как идея реализована в Москве и большой Москве, она сегодня напрашивается и в Екатеринбурге, агломерация с кольцевым электрическим маршрутом, который позволит людям добираться до каких-то пунктов, где они пересаживаются на трамвай, метро или общественный транспорт», – спрогнозировал он.

На вопрос ведущей программы о том, где бы предпочел жить и работать Андрей Корюков, будь у него выбор, он ответил так: «На сегодняшний день это определяется мировоззрением человека. Я живу в городе, в центре, и не смогу поменять свое место на какой-то один из городов, который входит в агломерацию Большой Екатеринбург. Наверно, мне захочется в субботу-воскресенье выбраться куда-то на природу, но жить я привык в большом городе».

Екатеринбург, служба информации

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