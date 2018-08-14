В Екатеринбурге под суд пойдут гаишники, которые скрыли смертельное ДТП ради статистики

В Екатеринбурге будут судить двух бывших гаишников, которые не стали оформлять ДТП с велосипедистом, чтобы не портить статистику. Пострадавший спустя месяц лечения скончался.

Подсудимые работали инспекторами ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, в одной роте. По долгу службы они были обязаны докладывать о ДТП в дежурную часть, оформлять документы, фиксировать следы ДТП и т.д. 29 августа прошлого года на проезжей части съезда с ул. Московской на Объездную дорогу ВАЗ-21101 сбил велосипедиста, владелец двухколесного транспорта получил травмы головы и туловища. Сотрудники ГИБДД приехали на место аварии, где были явные признаки ДТП, там же находился водитель автомобиля. Но гаишники, не желая ухудшать статистические показатели, составили ложную схему случившегося, где указали, что ДТП не было. Более того, они взяли у велосипедиста объяснения, что он пострадал не в результате ДТП. После этого гаишники такие ложные данные передали в дежурную часть отдела полиции № 12 УМВД России по г. Екатеринбургу. В возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» было отказано за отсутствием события преступления. Велосипедист менее чем через месяц скончался от травм, полученных в ДТП.

Сотрудников ГИБДД будут судить по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства». Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, дело направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Санкция ч. 1 ст. 286 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Екатеринбург, служба информации

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