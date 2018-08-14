Движение «Город первых» провело экологический велопробег в Первоуральске

Активисты общественного движения «Город первых» организовали в Первоуральске экологический велопробег, в котором приняли участие более 100 велосипедистов. Главная идея мероприятия – продемонстрировать бережное отношение к окружающей среде, на один день отказавшись от поездок на автомобиле в пользу самого экологичного вида транспорта.

Маршрут велопробега протяженностью 7 километров пролегал по набережной Нижне-Шайтанского пруда. Колонну возглавили заместитель главы администрации Первоуральска Александр Анциферов и заместитель начальника цеха Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ), «классный папа» студентов образовательной программы «Будущее Белой металлургии» Иван Желудев. Безопасность движения обеспечила дорожно-патрульная служба.

«Экологический велопробег стал самой масштабной акцией общественного движения «Город первых». Рад, что в нашем городе все больше людей отдают предпочтение экологичному и здоровому образу жизни, выбирая для передвижения велотранспорт», – прокомментировал координатор общественного движения «Город первых» Евгений Крылов.

Общественное движение «Город первых» создано в Первоуральске по инициативе Группы ЧТПЗ. Основная цель организации – решение экологических проблем города и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 14.08.18

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