Аналитики назвали самые удобные города для жизни – Екатеринбург не в их числе

Журнал The Economist опубликовал рейтинг Global Liveability Index 2018 – это топ самых удобных для жизни городов мира. Первое место аналитики отдали австрийской Вене, второе ‒ австралийскому Мельбурну, а третье ‒ японской Осаке.

Как напоминает «Новый День», с обладателем бронзы рейтинга Екатеринбург борется за право проведения выставки «Экспо-2025» (еще один соперник – азербайджанский Баку). Сама уральская столица в топ-100 не попала. Зато Москва и Санкт-Петербург есть среди самых удобных городов мира, они расположились на 68 и 70 строчках рейтинга соответственно.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.08.18

Движение «Город первых» провело экологический велопробег в Первоуральске. / В Екатеринбурге выбрали новых почетных граждан – это Дацюк, Шахрин и Скуратов. / Екатеринбургский космонавт покажет выход в открытый космос. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»