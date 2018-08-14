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Вторник, 14 августа 2018, 14:01 мск

Новости Екатеринбург

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Спасатели сделали штормовое предупреждение, мэрия объявила смог

Свердловские спасатели объявили очередное штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области со ссылкой на синоптиков, сегодня вечером и завтра днем ожидаются сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

В то же время пресс-служба администрации Екатеринбурга, также опираясь на сведения, полученные от метеорологов, предупредила, что в регионе объявлены метеоусловия, «неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе». Режим «черного неба» в регионе будет действовать до 16 августа.

Екатеринбург, служба информации

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