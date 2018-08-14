В квартире на Эльмаше рухнул потолок – ее обитателей переселили в дом с грибами (ФОТО, ВИДЕО)

В жилом доме на улице Ползунова рухнул потолок – теперь обитатели пострадавшей квартиры могут любоваться небом через дыру в потолке. Дом, по словам жильцов, не просто ветхий, он опасен для жизни, но в список аварийных не попал. Женщину с ребенком из разрушенной квартиры отправили в маневренный фонд – как оказалось, это здание 1941 года постройки ничуть не лучше барака на Ползунова. Подробности – в репортаже «Нового Дня».

В квартире рухнул потолок

Анжелика Панова осталась практически без крыши над головой в минувшие выходные. Потолок в ее квартире в доме на Ползунова сначала провис, а затем, при попытке его подпереть, просто рухнул. «Когда мы увидели, что потолок провис, я начала звонить в УК, там никто не брал трубку. Помог лишь звонок по телефону 911, только тогда представители «РЭМП Эльмаш» нам перезвонили и поначалу сообщили, что делать в выходные ничего не будут – у всех выходной, – рассказывает Анжелика. – Но потом все-таки явились, осмотрели и сказали: давайте хотя бы подопрем. Принесли какую-то палку и стали подпирать вот это место, и тут все рухнуло. Рабочие отскочили. Слава богу – все живы остались».

Дом на улице Ползунова

От обрушения пострадали вещи и техника. Жить в квартире с подпорками просто опасно, и женщине с ребенком предоставили жилье в маневренном фонде. Дом на Шефской, 15а, оказался немногим лучше. «Очень холодно. Ребенок замерзает. Начали опять кашлять. Запах какой-то смрадности, ветхости, тухлости – ужасный запах. Общежитие… Страшное общежитие», – рассказывает Анжелика Панова.

Здесь уже два года живут люди из дома на Энтузиастов, 22, где обрушение произошло в августе 2016 года. Тогда всем жителям предложили переселиться в маневренное жилье. Валентина Пермякова рассказывает: здесь она впервые увидела, как прямо в доме растут поганки.

В этом же здании пенсионерка пережила второе обрушение в своей жизни. «Я как раз была возле столика. И смотрю, думаю, у меня в глазах что-то плывет. Подхожу, еще пыталась ее придержать. Если бы не отскочила, раковины придавили бы меня», – рассказывает собеседница агентства.

Сколько в этом жилище придется провести времени Анжелике Пановой и ее дочери – неизвестно. Сегодня квартиру в доме на Ползунова должны обследовать коммунальщики. В «РЭМП Эльмаш» «Новому Дню» пока не смогли ответить, к каким выводам пришли представители УК после осмотра дома. К слову, здание было построено примерно в 1957 году. Несмотря на внушительный возраст, барак до сих пор не признан аварийным. Кроме того, он не числится в программе регионального фонда капитального ремонта.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

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