15 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

15.08.2018, среда

В 10:00 в Екатеринбурге откроется после капитального ремонта женская консультация ЦГБ № 6 (ул. 8 Марта, 126). В открытии примут участие глава администрации города Александр Якоб, куратор социальной сферы города Михаил Матвеев, депутат городской думы Елена Дерягина и директор ООО «Металпроминвест» Виталий Крупин.

В 11:00 в Екатеринбурге состоится церемония открытия дополнительного здания гимназии № 39 (ул. Циолковского, 70). В новом здании разместится начальная школа. Ожидается, что в мероприятии примут участие глава администрации города Александр Якоб, куратор социальной сферы города Михаил Матвеев, депутат городской думы Дмитрий Сергин.

В 14:00 в ИК-10 (Екатеринбург, ул. Монтерская, 5) состоятся соревнования среди осужденных «Силовой экстрим». Участникам предстоит на время сдвинуть автомобиль весом 1200 кг, совершить силовое упражнение «прогулка фермера», перенести мешки с песком весом 40, 50 и 60 кг, перенести большое бревно. Мероприятие проводится совместно со спортивным отделом Екатеринбургской епархии.

В 15:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина 24а, к. 313а) состоится брифинг, посвященный подготовке к проведению III форума стратегического планирования «Города России 2030». О тематике форума в этом году, вопросах, которые будут на нем обсуждаться, именитых гостях мероприятия расскажет заместитель главы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.

Екатеринбург. Другие новости 14.08.18

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