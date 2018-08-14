В центре Екатеринбурга закрыли шашлычную из-за грязи и отсутствия документов на мясо

Роспотребнадзор через суд закрыл популярную закусочную «Шашлыкян и Шампуридзе», расположенную в центре Екатеринбурга. По жалобе горожанина санврачи провели проверку заведения и обнаружили многочисленные санитарные нарушения.

В частности, в шашлычной не было документов, подтверждающих качество и безопасность используемого сырья, скоропортящиеся заготовки не имели маркировки, продукты в холодильнике хранились с нарушением правил соседства, а пищевые отходы собирались в открытые бачки и не вывозились своевременно. Кроме того, сотрудники общепита не проверялись на заболевания, а на их рабочем месте не было условий для соблюдения личной гигиены. Также специалисты надзорного ведомства пришли к выводу, что производственные и бытовые помещения шашлычной нуждаются в ремонте и генеральной уборке.

По результатам проверки в отношении ООО «Шашлыкян и Шампуридзе» был составлен протокол по ст. 6.6 КоАП РФ. По решению Октябрьского районного суда, работа закусочной приостановлена на 45 суток.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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