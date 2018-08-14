Мошенники обчистили сразу двух профессоров УрФУ, оба обслуживаются в одном банке

В Екатеринбурге с разницей в месяц произошли две неприятные истории, в которых пострадали профессора Уральского федерального университета. Обе женщины стали жертвами мошенников, обе обслуживаются в одном банке – УБРиР, обе лишились крупных сумм.

Первой от действий кибермошенников пострадала преподаватель филфака УрФУ Елена Березович. Инцидент произошел еще месяц назад. Женщина получила СМС якобы от Центробанка о том, что ее карта заблокирована. Она позвонила по указанному в сообщении телефону, где ее проинструктировали, что нужно сделать, чтобы «разморозить» счет. Сотрудница УрФУ назвала мошенникам коды, и те вывели все деньги с ее счета несколькими транзакциями по 50 тысяч рублей на карту «Почта-банка».

Спустя месяц история повторилась с ее старшей коллегой, только сумма похищенных средств была больше. «Вчера та же самая история – ровно по той же схеме – произошла с другим профессором УрФУ с соседней кафедры. С умнейшим, очень заслуженным и достойным человеком. Старше меня на четверть века. Она не читает соцсетей. Моя история произошла в период отпусков; на факультете о ней слышали многие, но не все. Повторю, мне было неловко трубить об этом повсюду, хотя я чувствовала, что предупредить людей надо. Теперь вот жалею, что трубила недостаточно», ‒ написала Елена Березович в своем фейсбуке.

По ее словам, и она, и ее коллега уже обратились в полицию с заявлениями, однако пока результата не получили. Профессор УрФУ считает, что отчасти в произошедшем есть и вина банкиров. «Да, мы виноваты сами. Но если снаряды рвутся так часто в одном и том же месте, не следует ли из этого, что следует обратить дополнительное внимание на безопасность карточных счетов клиентов? Сотрудники банка, разумеется, с усталой снисходительностью снова объяснят нам, какие мы дураки. Расскажут, что достопочтенные клиенты банка, доверившие ему деньги, яростно против того, чтоб банк обращал внимание на лопухов и чайников. Расскажут так, что вновь можно будет проникнуться только чувством своего идиотизма. Но все же, все же, все же... Ну если проходит серия подозрительных транзакций по 50 тысяч со счета клиента, который до этого не был замечен в таких тратах, ну почему бы не остановить ее», – написала она.

Между тем, как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе УБРиР, банковские работники заблокировали карту после нескольких переводов со счета клиента, произошедших подряд друг за другом. «Благодаря этому с карты выведены не все средства, которыми пытались завладеть мошенники. На текущий момент мы находимся на связи с пострадавшей клиенткой. Переводы происходили с карты на карту с получением одноразовых кодов подтверждения операций 3d-secure, которые приходят клиенту в SMS. Перед каждым из состоявшихся переводов клиентка называла мошенникам по телефону каждый новый код, пришедший ей на телефон. В SMS с кодом банк обязательно указывает, что сообщать шифр нельзя никому. Мы хотим еще раз сказать клиентам любых банков, что данные карты и одноразовые коды – конфиденциальная информация. В ситуациях, когда звонящий представляется сотрудником банка или другой организации и просит уточнить данные карты, необходимо прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в свой банк, чтобы удостовериться в правомерности звонка. Реальные сотрудники банка никогда не обращаются к клиентам с подобными просьбами. В настоящее время мы формируем материалы для передачи в правоохранительные органы, где будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела», ‒ сказали в банке.

Екатеринбург, служба информации

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