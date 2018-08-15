УрФУ впервые попал в Шанхайский рейтинг вузов

Уральский федеральный университет впервые попал в Академический рейтинг университетов мира, который составляется в институте высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун.

УрФУ в рейтинге занял место в группе 701-800 и 5-6 строчку среди российских вузов. В этом рейтинге оцениваются в основном наукометрические показатели – вузы ранжируются по количеству публикаций в журналах Nature или Science, цитируемости, учитываются выпускники-лауреаты, сотрудники – лауреаты Нобелевской или Филдсовской премии.

«Мы вошли в рейтинг в основном за счёт качественных публикаций в 2017 году, что сказалось на научной производительности научно-педагогических работников. По этим двум показателям мы прочно занимаем пятое место в стране. Определяющее значение, я уверен, имеет наше участие в проекте «5-100», направленном на усиление позиций ведущих российских университетов в мире. Недавно успех наших ученых отметили и в предметном рейтинге ARWU по металлургии, где УрФУ занял позицию в группе 151-200», – отметил ректор вуза Виктор Кокшаров.

Добавим, из всех российских вузов в первую сотню попал только МГУ – он находится на 86 месте. СПбГУ попал в группу 301-400 вузов, в следующую группу попали Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и Московский физико-технический институт. В группе 701-800, помимо УрФУ, оказался Томский госуниверситет. В рейтинг вошли Казанский федеральный университет, Университет ИТМО, Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, НИУ ВШЭ, Политех имени Петра Великого и Томский политехнический университет.

Екатеринбург, служба информации

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