российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 августа 2018, 12:40 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Салон красоты, криво надувший губы клиентке, заплатил ей 18,5 тысячи рублей

Екатеринбургский салон красоты «Амели» заплатил жительнице Первоуральска 18,5 тысячи рублей за некачественное увеличение губ. Как рассказали в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, женщина нашла косметолога через инстаграм – по всей видимости, фотографии опубликованных работ мастера ее устроили.

Однако процедура, проведенная ей самой, оказалась некачественной: правая часть верхней губы оказалась больше левой, а левая часть нижней губы оказалась больше правой части губы, уголки губ были ассиметричны. При этом за услугу женщина заплатила 10,2 тысячи рублей, но в салоне добровольно возвращать деньги клиентке отказались, и тогда она обратилась с иском в суд. Требования ей помогли изложить на бумаге специалисты Первоуральского консультационного пункта для потребителей. В итоге салон выплатил компенсацию в размере 18 524 рубля.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.08.18

«МегаФон» запустил trade-in на разбитые «айфоны». / Белый металлург Группы ЧТПЗ завоевал серебро на чемпионате WorldSkills Russia. / Для снятия с выборов «уральской пельмешки» Михалковой привлекли известного эксперта-графолога. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,

Новости партнеров