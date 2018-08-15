Салон красоты, криво надувший губы клиентке, заплатил ей 18,5 тысячи рублей

Екатеринбургский салон красоты «Амели» заплатил жительнице Первоуральска 18,5 тысячи рублей за некачественное увеличение губ. Как рассказали в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, женщина нашла косметолога через инстаграм – по всей видимости, фотографии опубликованных работ мастера ее устроили.

Однако процедура, проведенная ей самой, оказалась некачественной: правая часть верхней губы оказалась больше левой, а левая часть нижней губы оказалась больше правой части губы, уголки губ были ассиметричны. При этом за услугу женщина заплатила 10,2 тысячи рублей, но в салоне добровольно возвращать деньги клиентке отказались, и тогда она обратилась с иском в суд. Требования ей помогли изложить на бумаге специалисты Первоуральского консультационного пункта для потребителей. В итоге салон выплатил компенсацию в размере 18 524 рубля.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.08.18

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