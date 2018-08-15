ВТБ обвинили в сливе данных карт клиентов мошенникам

Отделение российского банка ВТБ в Екатеринбурге обвинили в передаче данных зарплатной карты одного из клиентов кредитно-коммерческого учреждения третьим лицам. На популярном ресурсе банки.ру автор под ником Critonik разместил обращение под заколовком – «С сегодняшнего дня в аббревиатуре ВТБ, «Б» означает для меня – «Бесполезность» или «Бездействие». Орфография и пунктуация автора сохранены.

«Моя мама является зарплатным клиентом данного «Банка» и в пятницу(10.0 ей позвонил некий сотрудник безопасности банка ВТБ, напугал что они заблокировали карту и потребовал продиктовать код, что придет ей на телефон. Моя мама, женщина малознакомая с мошенниками в интернете покорно все сделала и у нее с карты увели остаток денег. Сумма немалая для нее. Сразу хочу оговорить, данные карты не светились в интернете – она просто не умеет покупать вещи – соответственно кто-то внутри ВТБ слил информацию с полными данными – фио, номер телефона для карты, данные карты вплоть до ссv кода – безопасность видимо в ВТБ построена на принципе – «И так сойдет». Результат – деньги увели с карты. В субботу, 11.08, моя мама приехала в отделение ВТБ и ей сказали, что деньги все еще на корр. счете и заблокированы – на просьбу заблокировать платеж до выяснения причин или предпринять какие-то действия – сотрудники банка просто разводили руками. Написали заявление с подобной просьбой, его приняли и стали ждать понедельника. Обращение в группу ВК или в твиттере вызвало одну реакцию у СММ – «Ждите». Ни данных конкретных узнать, ничего – им просто наср*ть на то, что случилось у их клиента по их в том числе вине.

понедельник, конечно же, деньги ушли с корр. счета и ВТБ просто «Рассматривает заявление». Следователь попросил предоставить данные о том, на какой счет ушли деньги – операционисты ВТБ отказались это делать, ссылаясь на банковскую тайну. После настойчивой просьбы они просто сказали – мы этого делать не можем. ВОт в тот банк куда перевели деньги, туда и обращайтесь. Действительно, ведь перевод банк осуществил ВНИКУДА и не знает на КАКОЙ счет ушли деньги – бред, но операционисты настойчиво строили незнаек. Следователь также попросил справку, что мама обслуживает именно в офисе, где выдали карту – отказ от ВТБ выдать такую справку. Не предусмотрено говорят. Или все таки это снова наплевательское отношение банка? Как итог – если вы обслуживаетесь в банке ВТБ как физ.лицо – готовьтесь к тому, что ваши данные сольют, смогут вытащить деньги с вашей карты, а банку будет глубоко по-барабану. Ну и благодаря «расторопности» банка – мошенники получили свои деньги. Хотя все можно было исправить. Действительно, зачем гос.банку беспокоиться о клиентах и своей репутации?» – резюмирует комментатор.

В ВТБ между тем ответили: «Добрый день! Для рассмотрения ситуации со списанием денежных средств было зарегистрировано обращение 102-255-8/1142, которое в настоящее время находится в работе ответственного подразделения. О результатах рассмотрения держатель карты будет уведомлен дополнительно. Также хотим отметить, что отменить или заблокировать ранее авторизованные операции по банковской карте не представляется возможным.

Банк осуществляет свою деятельность при оказании услуг по предоставлению и обслуживанию банковских карт в соответствии с Законодательством РФ и в соответствии с правилами Международных Платежных Систем. банк соблюдает банковскую тайну, что исключает разглашение информации о счетах клиентов».

Однако автора запроса комментарий банка, очевидно, не удовлетворил. «Банк то соблюдает, но внутренний слив информации налицо. Конечно, вы этого не признаете, но вашей СБ и СИБ огромный привет», – парирует Critonik.

Екатеринбург, Александр Никифоров

Екатеринбург. Другие новости 15.08.18

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