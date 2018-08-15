Роспотребнадзор закрыл службу доставки еды «Два берега» за антисанитарию

В Екатеринбурге по решению суда приостановлена на 35 суток работа службы доставки роллов и пиццы «Два берега». На компанию пожаловался недовольный клиент, после чего Роспотребнадзор провел внеплановую проверку. Выяснилось, что в заведении общепита не соблюдались элементарные санитарные нормы.

Так, ревизоры обнаружили скоропортящиеся заготовки и замороженные полуфабрикаты без маркировок и с неустановленными сроками годности. Зона готовых блюд в помещении не была оборудована бактерицидными лампами, а стеллажи в холодильнике были покрыты ржавчиной. Производственные и бытовые помещения общепита нуждаются в ремонте и дезинсекции. Кроме того, готовые блюда для клиентов доставлялись на личных автомобилях сотрудников компании, что также противоречит законодательству. Также при проверке на предприятии не смогли предоставить медицинские книжки всех сотрудников, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В отношении ООО «Пит Экспресс» (юридическое название службы доставки «Два берега») составлен административный протокол по ст. 6.6 КоАП РФ. В итоге предприятие было закрыто на месяц.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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