В Екатеринбурге на День города будут дежурить врачи на сигвеях

Во время празднования Дня города на площади 1905 года и в Историческом сквере появятся мобильные бригады врачей, оснащенные сигвеями и специальным электрокаром с носилками. По словам главврача станции скорой медицинской помощи Игоря Пушкарёва, технические новшества помогут медикам быстро добраться до пациента в огромной толпе – там, где не всегда может проехать обычная машина скорой.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, для городской «неотложки» были закуплены три сигвея. Каждое транспортное средство оборудовано всем необходимым для оказания первой помощи, включая дефибриллятор. Все фельдшеры прошли обязательное обучение, а их экипировка включает необходимые средства защиты. «Благодаря внедрению технической новинки скорость реагирования на вызовы увеличилась в 2,5 раза», – говорит Игорь Пушкарёв.

Добавим, что впервые врачи протестировали сигвеи в дни чемпионата мира по футболу – во время работы в фан-зоне в парке Маяковского. Как утверждает Пушкарёв, использование электрических самокатов в службе скорой помощи – это ноу-хау Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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