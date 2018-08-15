Обитатели ЖК «Ньютон-парк» затевают коммунальную революцию: обещанные им комфорт и безопасность оказались пустым звуком (ФОТО, ВИДЕО)

Жители «Ньютон-парка» – крупного комплекса в микрорайоне Краснолесье – создают инициативную группу, чтобы отстоять свое право на комфорт и безопасность. Люди уверяют, что именно под таким лозунгом им продавали квартиры в строящемся ЖК (застройщик – «Принцип-недвижимость»), но ни того ни другого после заселения покупатели не увидели.

Вместо этого жильцам достались регулярная грязная вода из крана, потрескавшиеся стены, промерзающие стеклопакеты, проблемы с парковкой, огромные счета за электроэнергию, круглосуточный строительный шум за окном (впритык к дому идет строительство следующих очередей комплекса) и не отвечающая ни за что, нередко спящая на посту, охрана.

«Дом сдали чуть больше года назад, жилье позиционировали как комфорт-класс в стиле Нью-Йорка ар-деко, но практически сразу стали вылезать эти косяки. Это все как бы бытовые моменты, и мы не раз обращались в нашу УК «Принцип-Сервис» с просьбой их как-то решить. Мы все-таки надеялись, что пусть постепенно, но вопросы будут закрывать, однако взаимопонимания с управляющей компанией мы так и не нашли. Нас просто не слышат», – говорит представитель инициативной группы жильцов «Ньютон-парка» Вадим.

Целый ряд вопросов накопился у собственников квартир и к организации системы охраны. Жильцы не раз снимали на видео, как пустует без присмотра точка охраны или как чоповцы спят на посту. Чашу терпения ньютоновцев переполнила недавняя кража в псевдоохраняемом закрытом дворе комфорт-дома.

«В июне этого года группа неизвестных увела из двора несколько велосипедов, каждый из которых стоит в среднем около 40 тысяч рублей. Весь двор под видеонаблюдением, но охрана в это время, очевидно, смотрела куда-то мимо мониторов. На вопрос жильцов, кто будет возмещать ущерб от кражи, в ЧОПе сослались на договор (между УК «Принцип-Сервис» и ЧОП «Монолит»), согласно которому охрана ответственности за личное имущество жильцов дома не несет. В УК на эту тему также разговаривать отказались. Так что в смысле безопасности здесь никто ни за что не отвечает – ее нет», – отметил юрист, представляющий интересы пострадавших Георгий Краснов.

Дорогие велосипеды увели из-под носа у охраны

Владельцы недвижимости в «Ньютоне» говорят, что ситуация требует разрешения, комплекс будет разрастаться, число квартировладельцев – увеличиваться, и вопрос внимания УК к нуждам жильцов – совсем не праздный. В конце этой недели люди намерены поднять вопрос о смене ЧОПа, также обсуждается тема и смены системы управления домом.

«Везде, где представлена «Приницп-Сервис», работает ЧОП «Монолит», насколько нам известно, этот ЧОП через систему учредителей связан с УК «Стандарт», которую до «Принцип-Сервис» возглавлял нынешний директор УК Михаил Попов. Так что структуры связанные, но мы получили уже несколько предложений от других ЧОПов, которые мы намерены обсудить с другими собственниками. Кроме того, мы поднимем вопрос о переизбрании совета дома (прежний выбирали под чутким контролем УК) и возможном переходе на работу в режиме ТСН (товарищество собственников недвижимости), а если «Принцип-Сервис» продолжит игнорировать интересы жильцов, то и тема смены УК встанет на повестке дня», – уверен Вадим.

По его словам, после того как в «Ньютон-парке» пройдет первый этап коммунальных преобразований, у УК «Принцип-Сервис» будет примерно полгода, чтобы доказать свою управленческую состоятельность.

Сейчас инициативная группа начала подготовку собрания владельцев недвижимости. «Новый День» проследит за развитием событий.

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