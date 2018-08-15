В Екатеринбурге отправили за решетку сотрудницу полиции, которая покупала амфетамины за биткоины

В Екатеринбурге вынесли приговор женщине, которая купила наркотики, расплатившись биткоинами. На момент совершения преступления она работала в полиции.

Сотрудницу полиции, 29-летнюю Марию Симцову, поймали на преступлении 19 мая этого года. Она заказала через интернет наркотики, оплатила товар биткоинами (вышло около 1 650 рублей) и, следуя указаниям, поехала в лес искать тайник. Поиски оказались успешными, половину наркотиков сотрудница полиции употребила тут же, в машине, в которой приехала. Оставшуюся часть – мефедрон массой 0,81 г – обнаружили ее коллеги в бардачке машины.

Сегодня суд вынес приговор, женщину судили по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». «В качестве отягчающего наказание обстоятельства суд учел тот факт, что Симцова на момент совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков являлась действующим сотрудником органов внутренних дел – участковым уполномоченным отдела полиции. Из органов внутренних дел была уволена 22.05.2018», – уточнили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Любительницу запрещенных веществ отправили в колонию общего режима на 1 год и 3 месяца. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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