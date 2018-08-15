Спорт-экстрим в колонии. Осужденный африканец соревнуется с русскими силачами (ВИДЕО)

В Екатеринбургской исправительной колонии строгого режима № 10 сегодня, 15 августа, прошли международные соревнования по спортивному экстриму. Среди заключенных есть даже уроженец Нигерии. Осужденные состязались за подарочные кексы и торты. Подробности – в репортаже «Нового Дня».

Спортэкстрим в колонии

На плацу – десятки заключенных. В ИК-10 они все оказались за тяжкие преступления: одни за хранение и продажу наркотиков, другие за убийство и изнасилование.

На соревнованиях осужденные на время тянули автомобиль массой 1 200 килограммов, переносили мешки весом 40, 50 и 60 кг и выполняли другие силовые упражнения. Свою силу показал и уроженец Нигерии Итуас Осаги Эммануэль. Темнокожий заключенный приехал в Россию учиться по обмену, но оказался за решеткой. В прошлом молодой человек занимался боксом, в колонии же перешел на воркаут.

«У нас есть утренние зарядки – обычные, для разогрева. Очень полезно и помогает мне очень. Вечером минут по десять на турниках занимаюсь, пресс качаю и на брусьях. Ничего секретного или особенного нет», – рассказывает заключенный Итуас.

Он говорит, что убеждает заниматься спортом и сокамерников. На тренировочной площадке учит своих соседей, как правильно качаться. Раньше общение с другими заключенными давалось иностранцу сложнее, так как английский язык знают не все. Поэтому уроженцу Нигерии сначала пришлось учить русский, а потом обучать сокамерников иностранному языку.

«Никакой русский не оскорблял. Бывает, иногда русский говорит «негр». Я сам понимаю, что он не знает, что это значит. Надо обнимать его, показать позитивный настрой, сказать: «Слушай, в следующий раз не надо таких слов говорить», – рассказал Итуас Осаги Эммануэль.

Выйдя на свободу, он планирует заняться бизнесом – хочет перегонять автомобили между странами.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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